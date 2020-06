Hamburg

Wieder mehr Flüge ab Hamburg: Strikte Hygieneregeln

19.06.2020, 14:00 Uhr | dpa

Nach der Lockerung der Reisebeschränkungen in Europa wegen der Corona-Pandemie wollen zahlreiche Airlines wieder mehr Flüge ab Hamburg anbieten. Die klassischen Urlaubsziele wie Spanien, Griechenland, Türkei, Kroatien und Italien kehrten in den Flugplan zurück und seien buchbar, teilte der Helmut-Schmidt-Flughafen am Freitag mit. Voraussichtlich werde sich die Zahl der Ziele bis Mitte Juli auf mehr als 70 erhöhen. Derzeit sind es noch rund 40 Destinationen.

Eine Sprecherin des Airports versicherte: "Wir am Flughafen sorgen mit umfassenden Abstands- und Hygienemaßnahmen dafür, dass sich unsere Gäste wohl und sicher fühlen können." Es gelte eine Maskenpflicht, die vorgeschriebenen Abstände seien am Boden und auf Sitzflächen markiert. Zudem seien Plexiglasscheiben und Desinfektionsspender aufgestellt worden. Ein Bustransport zu den Flugzeugen soll möglichst vermieden werden. Es sei wichtig, dass sich die Fluggäste an die Vorschriften hielten und auf sich selbst sowie andere achteten. Ein mobiles Serviceteam werde sie dabei unterstützen.