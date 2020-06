Hamburg

Von den Benken ist jetzt Sozialdemokratin mit Parteibuch

19.06.2020, 14:01 Uhr | dpa

Die Autorin Marie von den Benken (31) ist in die SPD eingetreten. "Nur twittern bringt nichts, haben sie gesagt. Verbesserungen erreicht man nur, wenn man auch was tut und zum Beispiel in die Politik geht, haben sie gesagt. Na gut, also hier bin ich. Wird aber nicht einfach mit mir", schrieb sie auf ihrem Twitter-Account @Regendelfin am Freitag. Dazu postete sie ein Bild ihres roten Parteibuchs, nach dem sie seit dem 1. Juni im Ortsverein Eppendorf Mitglied ist. Neben ihrer journalistischen Tätigkeit etwa für "Die Welt" betätigt sich von den Benken auch als Model, Influencerin und Aktivistin. Die Hamburgerin lebt vegan.

SPD-Vize Kevin Kühnert antwortete via Twitter "Manche Vorurteile über Parteien sind verstaubter als die Parteien selbst." Und SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil schickte ein Herz. Im weiteren Verlauf schrieb von den Benken noch: "Make red great again".