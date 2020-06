Hamburg

Ernst Deutsch Theater eröffnet mit Daniel Kehlmanns "Tyll"

19.06.2020, 14:18 Uhr | dpa

Das Hamburger Ernst Deutsch Theater eröffnet die Saison am 20. August mit einer Inszenierung des Bestsellerromans "Tyll" von Daniel Kehlmann. "Wir wollen in der kommenden Spielzeit die Achtung des anderen Menschen in den Mittelpunkt unserer Arbeit stellen", sagte Intendantin Isabella Vértes-Schütter am Freitag in Hamburg. "Gerade in dieser Zeit ist es wichtig, dass wir Haltung zeigen und neue Wege gehen, um für Toleranz, Vielfalt und Respekt einzutreten." Die Narrenfigur Tyll sei ein Sinnbild menschenlicher Freiheit in Zeiten des Umbruchs.

Der Probenbetrieb an dem Privattheater, das seit dem 13. März wegen Corona geschlossen ist, soll am 6. Juli wieder aufgenommen werden. Um die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten, wurde im Saal jede 2. Reihe ausgebaut. "Dann stehen uns nur 185 Plätze von bisher 743 Plätzen zur Verfügung", sagte die Intendantin. Trotzdem habe man 100 Prozent Kosten. Wie die finanzielle Lücke bei nur einem Viertel der Einnahmen geschlossen werden könne, sei noch nicht klar. Es gebe aber positive Signale aus der Kulturbehörde, dass die Privattheater weiter unterstützt werden sollen.