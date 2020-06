Hamburg

Notunterkunftsprogramm für Obdachlose wird weitergeführt

22.06.2020, 13:54 Uhr | dpa

Das städtische Notunterkunfts- und Versorgungsprogramm für Obdachlose wird wegen der Corona-Krise über den Sommer hinaus weitergeführt. Trotz geringer Infektionsraten sei eine Ansteckungsgefahr durch das Coronavirus weiterhin nicht völlig auszuschließen, teilte die Sozialbehörde am Montag mit. Durch die Schutzmaßnahmen könnten Hygiene und Versorgung für obdachlose Menschen gewährleistet werden.

Neben einem Schlafplatz bieten die Einrichtungen soziale Beratung, medizinische Versorgung, ein Lebensmittelangebot und die Gelegenheit zur persönlichen Hygiene. Sie stehen nun über den Juli hinaus bis zum Beginn des Winternotprogramms als nächtliche Notunterkunft von 17 Uhr bis 9.30 Uhr des Folgetages zur Verfügung. Zusammen mit den weiteren Einrichtungen des Hilfesystems für obdachlose Menschen stehe so ganztägig ein Angebot zur Verfügung.

Für die Unterbringung und Versorgung erkrankter Menschen will die Stadt im August einen alternativen Standort einrichten, da die Jugendherberge an der Horner Rennbahn demnächst wieder öffnet. Im Rahmen einer privaten Initiative waren einzelne wohnungslose Menschen in den vergangenen Wochen in Hotels untergebracht. Sie sollen nun von Sozialarbeitern über Alternativen informiert werden.