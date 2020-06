Hamburg

Hamburgs SPD-Fraktion steht zu Innensenator Grote

22.06.2020, 21:58 Uhr | dpa

Die SPD-Fraktion hat dem wegen eines Empfangs trotz Corona-Einschränkungen unter Druck geratenen Hamburger Innensenator Andy Grote den Rücken gestärkt. "Die Fraktion steht hinter dem Innensenator, der in den letzten Jahren sehr gut gearbeitet hat", sagte Fraktionschef Dirk Kienscherf am Montagabend der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte Grote sich den Bürgerschaftsabgeordneten seiner SPD in einer Fraktionssitzung erklärt.

"Auch in der Fraktion hat es Unverständnis für das Verhalten des Innensenators gegeben", sagte Kienscherf im Anschluss. "Deshalb war es wichtig, dass der Innensenator vor den Abgeordneten noch einmal deutlich gemacht hat, dass es nicht die beste Entscheidung war, die er getroffen hat." Grote habe sich auch vor der Fraktion dafür entschuldigt, "dass der Eindruck entstanden ist, dass geltende Regeln nicht von allen beachten werden müssten."

Am Wochenende war bekanntgeworden, dass Grote anlässlich seiner Wiederernennung zum Innensenator vor knapp zwei Wochen zu einem Empfang geladen hatte, an dem nach Angaben seiner Behörde über den Abend verteilt 30 Menschen teilnahmen. CDU, Linksfraktion und AfD sehen darin einen Verstoß gegen geltende Corona-Regeln und fordern den Rücktritt des Innensenators.