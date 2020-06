Hamburg

Metallbauer sehen Talsohle in Corona-Krise erreicht

23.06.2020, 13:51 Uhr | dpa

Lübeck (dpa/lno) - Die Metall- und Elektroindustrie in Schleswig-Holstein sieht nach drei Monaten Corona-Krise laut einer Umfrage wieder besseren Zeiten entgegen. "Der Schiffbau, aber auch Maschinenbau und Zuliefererindustrie haben im Norden offenbar

die Talsohle der Krise erreicht", sagte Nordmetall-Vizepräsident Robert Focke am Dienstag. In einzelnen Branchen wie der Medizintechnik laufe es im Norden sehr gut. Deshalb sei die Situation besser als in anderen norddeutschen Bundesländern. "Zeichen der Erholung ist vor allem die wieder leicht ansteigende Kapazitätsauslastung."

Laut einer am Dienstag veröffentlichten Umfrage der Arbeitgeberverbände Nordmetall und AGV Nord haben im Zuge der Corona-Pandemie allerdings 27 Prozent der Betriebe in der Metall- und Elektroindustrie im Norden ihre Produktion stark eingeschränkt. Demnach benötigt mehr als jedes zweite Unternehmen (53 Prozent) Kurzarbeit zum Überleben, 35 Prozent planen diese.

Laut der Umfrage mussten im Juni wie bereits im Mai drei Prozent der Firmen betriebsbedingte Kündigungen aussprechen. 58 Prozent wollen die Zahl ihrer Beschäftigten in den kommenden drei Monaten nicht verringern, 15 Prozent sogar erhöhen. Bei gut ein Viertel (27 Prozent) sind betriebsbedingte Kündigungen möglich.

Knapp ein Drittel der Betriebe (31 Prozent) rechnet bis zum Jahresende wieder mit einer starken Produktionsauslastung aus Vor-Corona-Zeiten bis zum Jahresende. Weitere 14 Prozent erwarten dies bis Mitte kommenden Jahres und zehn Prozent bis Ende 2021.

An der Umfrage haben sich 60 Unternehmen mit mehr als 17 000 Mitarbeitern beteiligt.