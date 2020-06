Hamburg

Grote entschuldigt sich auch im Senat für Empfang

23.06.2020, 14:10 Uhr | dpa

Der wegen eines in der Corona-Krise abgehaltenen Empfangs unter Druck stehende Hamburger Innensenator Andy Grote (SPD) hat sich für sein Tun im Senat entschuldigt. "Und die Kolleginnen und Kollegen, also der Senat insgesamt, ist seiner Auffassung, es war ein Fehler, und der passiert ein Mal", sagte Senatssprecher Marcel Schweitzer am Dienstag. "Alles weitere wird die Bußgeldstelle klären."

Inwieweit sich der Ausgang des Verfahrens, in dem geprüft wird, ob Grote mit dem Empfang gegen die Corona-Regeln verstoßen hat, für den Innensenator auswirken könnte, wollte er nicht sagen. "Wichtig ist die Feststellung, dass es ein Fehler war."

Grote hatte sich bereits am Montag öffentlich entschuldigt aber betont, nicht gegen Corona-Regeln verstoßen zu haben. Am Wochenende war bekanntgeworden, dass er anlässlich seiner Wiederernennung als Senator zu einem Empfang geladen hatte, an dem nach Angaben seiner Behörde über den Abend verteilt 30 Menschen teilnahmen.