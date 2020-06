Hamburg

Grote entschuldigt sich für Empfang und lehnt Rücktritt ab

25.06.2020, 20:32 Uhr | dpa

Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) hat sich im Innenausschuss der Bürgerschaft erneut für den trotz Corona-Krise organisierten Empfang zu seiner Wiederernennung entschuldigt. Einen von der Opposition geforderten Rücktritt lehnte er aber ab. Das Treffen sei ein "dummer Fehler" gewesen und natürlich stelle man sich die Frage, "ob man dem Amt gerecht werden kann", sagte er am Donnerstagabend. "Und das glaube ich schon."

Erneut wies Grote Vorwürfe zurück, sich mit dem Treffen nach seiner Vereidigung vor gut zwei Wochen über geltende Corona-Regeln hinweggesetzt zu haben. Die Corona-Eindämmungsverordnung habe es durchaus erlaubt, dass er sich mit rund 30 Freunden zu einem gemeinsamen Gastronomiebesuch für "ein Getränk auf Abstand" verabredet habe. "Das ist der Rahmen, der durchaus besteht. Und das ist der Rahmen, der - wenn man sich in der Stadt umsieht - auch von vielen genutzt wird."

Dass dennoch der Eindruck entstanden sei, dass ausgerechnet der Innensenator sich über geltende Regeln hinweggesetzt habe, "werfe ich mir auch vor", sagte Grote. "Ich entschuldige mich dafür, dass dieses Treffen stattgefunden hat." Diese Entschuldigung richte sich "ausdrücklich an die Hamburger, die gelitten haben unter den Einschränkungen", und an die Polizisten. Ihm sei klar, "dass ich ihnen den Job nicht leichter gemacht habe".

Vertreter der Opposition wiesen die Entschuldigung mangels Einsicht erneut zurück. Durch sein Verhalten fehlten dem Innensenator Glaubwürdigkeit und Autorität, um künftig für die Durchsetzung der Corona-Regeln zu sorgen.

Grote habe etwas in Anspruch genommen, dass vielen anderen Hamburgern verwehrt worden sei, sagte der CDU-Innenexperte Dennis Gladiator. Er wies die Angaben des Senators, dass der gemeinsame Gastronomiebesuch inzwischen in Hamburg vielfach zu beobachten sei, zurück. "Wenn Sie nur das getan haben, was alle Hamburger machen, warum tut ihnen das dann so leid?", fragte er.

Auch Deniz Celik von der Linksfraktion meldete "ausdrückliche Zweifel" an, "dass die Menschen gewusst haben, dass man sich mit bis zu 30 Leuten auf ein Getränk treffen kann". Für ihn habe das schon "Veranstaltungscharakter".

Grote werfe der AfD immer vor, Corona nicht ernst zu nehmen, sagte AfD-Fraktionschef Dirk Nockemann. "Jetzt sieht man, Sie nehmen Corona auch nicht ernst." Auch stelle Grotes Verhalten die Polizisten vor Probleme, wenn diese die Corona-Regeln durchsetzen müssten. Die würden jetzt zu hören bekommen: "Bringt doch den Innensenator mit, dann können wir weiterfeiern."

Die FDP-Abgeordnete Anna von Treuenfels äußerte Zweifel, dass Grote künftig glaubhaft dafür sorgen könne, "dass die Polizei, deren Dienstherr sie ja sind, die Corona-Regeln durchsetzt".

Die SPD-Abgeordneten im Ausschuss nahmen ihn in Schutz und verwiesen auf seine bisherige gute Arbeit als Innensenator. Er halte das Geschehene "für nicht vorbildlich. Ich halte es für grundlegend falsch", sagte der innenpolitische Sprecher der Fraktion, Sören Schumacher. Es sei aber gut, dass Grote sich "entschuldigt hat und Einsicht zeigt, dass sein Verhalten nicht richtig war."

Der SPD-Abgeordnete Urs Tabbert warf der Opposition vor, den Ausschuss zu missbrauchen, um "dem besten Innensenator, den diese Stadt jemals hatte", zu schaden.

Schon vor der Ausschusssitzung hatte Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) klargemacht, dass er an Grote festhalten will. "Herr Grote ist wirklich ein sehr guter Innensenator gewesen die letzten Jahre und deshalb rechtfertigt ein solch einmaliger Fehler keinen Rücktritt", sagte er in der Sendung "17:30 Sat.1 Regional".