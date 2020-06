Hamburg

Karstadt/Kaufhof-Beschäftigte demonstrieren in Hamburg

27.06.2020, 15:19 Uhr | dpa

Beschäftigte von Galeria Karstadt Kaufhof haben in der Hamburger Innenstadt gegen den Verlust ihrer Arbeitsplätze demonstriert. Die Gewerkschaft Verdi hatte zu der Demonstration aufgerufen. Dem Aufruf waren nach Angaben der Polizei am Samstag mehr als 100 Menschen gefolgt.

Sie hielten vor Karstadt Sport auf der Mönckebergstraße selbstgemalte Schilder mit Sprüchen wie "Aufgeben ist keine Option", "Gekommen, um zu bleiben" und "Wir gehören zu Hamburg" in die Höhe.

Vier der sieben Karstadt/Kaufhof-Filialen in Hamburg sollen schließen. Geschlossen werden Verdi zufolge die Filialen Galeria Karstadt Kaufhof Mö (ehemals Kaufhof), AEZ, Bergedorf und Wandsbek, wie Verdi am Freitag in der Hansestadt mitteilte. Weiter in Betrieb bleiben demnach das Karstadt-Haus in der Mönckebergstraße sowie die Standorte Eimsbüttel und Harburg.