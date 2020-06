Hamburg

Auseinandersetzung in Hamburger Bar: Drei Schwerverletzte

28.06.2020, 14:20 Uhr | dpa

Bei einer Auseinandersetzung in einer Bar in Hamburg-Dulsberg sind am frühen Samstagmorgen drei Männer mit einem Messer schwer verletzt worden. Ein zunächst flüchtiger 36 Jahre alter Verdächtiger konnte inzwischen auf einem Spielplatz gefasst werden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Alle Verletzten seien in ein Krankenhaus gebracht worden, niemand schwebe in Lebensgefahr, sagte ein Polizeisprecher. Eine Mordkommission ermittelt.

Nach bisherigen Erkenntnissen sei der 36-Jährige mit einem 43 Jahre alten Gast in Streit geraten, der seinen Kontrahenten unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben soll. Die Bedienung habe vergeblich versucht zu schlichten. Der 36-Jährige habe ein Messer gezückt und auf den 43-Jährigen eingestochen. Dann soll der Verdächtige ein weiteres Messer ergriffen und damit die beiden Begleiter des 43-Jährigen schwer verletzt haben. Der 36-Jährige selbst sei bei der Auseinandersetzung leicht verletzt worden.