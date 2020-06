Hamburg

Erstes Abi an jüdischer Schule in Hamburg seit 1942

28.06.2020, 19:42 Uhr | dpa

Erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg haben Jugendliche einer jüdischen Schule in Hamburg ihr Abitur abgelegt. Am Sonntagabend feierten die Absolventen des Joseph-Carlebach-Bildungshauses am Grindelhof ihren Abschluss. "Das Jahr 2020 ist für das Joseph-Carlebach-Bildungshaus ein besonderes Jahr. Wir sind stolz und glücklich, dass der erste Jahrgang nach der Zwangsschließung der Talmud-Tora-Schule 1942 sein Abitur abgelegt hat", sagte Bildungshaus-Leiterin Franziska von Maltzahn laut Mitteilung im Vorfeld der Feier. Die Veranstaltung wurde am Sonntagabend live ins Internet übertragen. Die Schule war erst vor 13 Jahren eröffnet worden.

"Es ist ein bedeutender Moment, nicht nur für die Abiturientinnen und Abiturienten, sondern auch für das jüdische Leben in Hamburg", sagte Hamburgs zweite Bürgermeisterin, Katharina Fegebank (Grüne) laut Mitteilung. Dass der erste Jahrgang nun das Abitur ablegen konnte, sei "ein ermutigendes Signal und eine Stärkung für das jüdische Leben in Hamburg".

Hamburgs Schulsenator Ties Rabe (SPD) gratulierte den 15 Schülerinnen und Schülern. "Es ist immer wieder ein Wunder, zu beobachten, wie aus Turnbeutel werfenden Fünftklässlern elegante, charmante junge Abiturientinnen und Abiturienten werden, die mit Recht zuversichtlich ins Leben starten", so der Politiker laut Mitteilung. Er gratuliere aber auch "einer besonderen Schule, die zu Recht ihren Platz in Hamburg hat und jetzt mit dem Angebot, zum Abitur zu führen, diesen Platz weiter gefestigt und ausgebaut hat".

Die jüdische Gemeinde in Hamburg hat rund 2500 Mitglieder. Dem Vorsitzenden Philipp Stricharz zufolge leben in der Hansestadt schätzungsweise zwischen 5000 und 10 000 Menschen mit jüdischem Glauben.