Jugendliche gehen aufeinander los

Schlägerei beeinträchtigt Bahnverkehr in Hamburg

02.07.2020, 07:20 Uhr | t-online.de

Blaulicht am Polizeiauto: Die Hamburger Beamten waren wegen einer Schlägerei im Einsatz. (Quelle: Symbolbild/Die Videomanufaktur/imago images)

In Hamburg hat es eine Schlägerei unter einer Gruppe von Jugendlichen an einem Bahnhof gegeben. Weil die Polizei dazwischen gehen musste, war der Bahnverkehr an der Station ausgesetzt.

Eine Gruppe von Jugendlichen soll im Hamburger Stadtteil Billstedt am Mittwoch aufeinander losgegangen sein. Das berichtet der NDR.

Die Polizei war demnach mit mehreren Streifenwagen im Einsatz, der auch Auswirkungen auf den Bahnverkehr hatte. Die U2 hielt vorübergehend nicht am Bahnhof Billstedt.

Laut NDR sei es noch unklar, wie es zu der Auseinandersetzung kam. Beteiligt sollen zwei Jugendgruppen gewesen sein. Ein Teenager soll verletzt ins Krankenhaus eingeliefert worden sein.