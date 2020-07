Hamburg

Etwa 750 Teilnehmer bei Demo gegen Rassismus in Hamburg

04.07.2020, 16:53 Uhr | dpa

Etwa 750 Teilnehmer haben nach Polizeiangaben am Samstag in der Hamburger Innenstadt gegen Rassismus demonstriert. Unter dem Motto "Nein zu Rassismus - Gemeinsam sind wir stark" versammelten sich die Menschen zwischen Neuem Wall und Jungfernstieg. Der weiträumige Versammlungsort war wegen des Abstandhaltens in Corona-Zeiten angemeldet worden. Es habe leichte Verkehrsbehinderungen gegeben, sagte ein Polizeisprecher.