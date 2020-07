Bundesweite Protestaktion

Gewerkschaft stellt Airbus in Hamburg 2.000 Stühle vor die Tür

08.07.2020, 10:04 Uhr | dpa

Flugzeugbauer Airbus will bundesweit Tausende Stellen streichen. Auch Mitarbeiter in Hamburg treffen die Maßnahmen infolge der Corona-Krise schwer. Dagegen gibt es nun Protest.

Zum bundesweiten Aktionstag gegen den Stellenabbau des Flugzeugbauers Airbus will die IG Metall in Hamburg-Finkenwerder am Mittwoch 2.000 Stühle vor dem Haupteingang aufstellen. Damit soll signalisiert werden, wie viele Arbeitsplätze an dem Standort abgebaut werden sollen, wie Bezirksleiter Daniel Friedrich der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg sagte.



In Hamburg Finkenwerder und Fuhlsbüttel arbeiten der Gewerkschaft zufolge gut 14.600 Menschen, etwa 2.300 Stellen sollen den Airbus-Plänen zufolge abgebaut werden. Der Konzern will bundesweit Tausende Stellen streichen.

Die Gewerkschaft fordert, dass stattdessen eine "Brücke in die Zukunft" gebaut werden soll, damit die für das Unternehmen wichtigen Fachkräfte auch nach der Krise wieder eingesetzt werden können. Öffentliche Aktionen wie Kundgebungen, Demonstrationen und Menschenketten sind auch an den Standorten Stade, Bremen, Nordenham und Varel geplant.