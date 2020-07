Hamburg

Brand auf Schwimmkran im Hamburger Hafen

13.07.2020, 06:46 Uhr | dpa

Ein Drehleiterwagen der Feuerwehr fährt mit Blaulicht an einer Unfallstelle vorbei. Foto: Marcel Kusch/dpa/Illustration (Quelle: dpa)

Hamburg (dpa/lno)- Wegen eines Brandes auf einem Schwimmkran in Hamburg-Steinwerder sind am frühen Montagmorgen 50 Einsatzkräfte der Hamburger Feuerwehr ausgerückt. Wie ein Sprecher mitteilte, war das Feuer aus bisher unbekannten Gründen gegen 4.30 Uhr im Maschinenraum des circa 50 mal 15 Meter großen Schwimmkrans einer Taucherfirma ausgebrochen. Zwar seien äußerlich keine Flammen zu sehen gewesen, die Schäden würden jedoch auf ein erhebliches Feuer unter Deck hinweisen. Der Kran sei geflutet worden, die Löscharbeiten dauern weiterhin an. Verletzte habe es keine gegeben.