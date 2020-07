Hamburg

Karliczek besucht Corona-Forscher an Unis Hamburg und Lübeck

14.07.2020, 02:57 Uhr | dpa

Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) will sich heute an norddeutschen Universitätskliniken über den Stand der Corona-Forschung informieren. Beim Besuch des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) am Vormittag wird es nach Angaben einer Kliniksprecherin unter anderem um den Stand bei der Entwicklung eines Impfstoffes gegen die neuartige Virusinfektion gehen. Am Nachmittag will sich die Ministerin an der Uni Lübeck über eine Untersuchung zu Infektionen mit SARS-CoV-2 informieren, bei der es um die die tatsächliche Ausbreitung des Virus in der Bevölkerung geht.