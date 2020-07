Deutschlandweites Ranking

Mehr Frauen im Top-Management städtischer Unternehmen

Eine Frau am Tablet: Der Anteil von Chefinnen ist in Hamburg gestiegen. (Quelle: Symbolbild/Cavan Images/imago images)

Der Anteil von Frauen in Führungspositionen ist in Hamburger Unternehmen gestiegen – zumindest in den städtischen. Damit steht die Hansestadt deutschlandweit auf einer Top-Position.

In Hamburg ist die Zahl der weiblich besetzen Top-Managerpositionen in den städtischen Unternehmen gestiegen. Von 136 Spitzenmanagern in 97 Unternehmen waren 27 Frauen – drei mehr als im Vorjahr, wie aus am Dienstag veröffentlichten Untersuchungen der Zeppelin Universität Friedrichshafen hervorgeht. Zusammen verantworten sie demnach 40 von insgesamt 182 Top-Führungspositionen, was einem Anteil von 22 Prozent entspricht – ein Plus von zwei Prozentpunkten.

Im Ranking der Stadtstaaten liegt Hamburg der Studie zufolge hinter Berlin (35,7 Prozent) und Bremen (28,9), aber über dem Bundesdurchschnitt von 19,7 Prozent und deutlich vor München (14,9) und Frankfurt (12,9).

Frauen vor allem in systemrelevanten Berufen vertreten

Die Analysen beziehen sich auf März/April dieses Jahres und bundesweit 2.196 Top-Managementpositionen in 1.469 Unternehmen. 432 davon wurden von Frauen besetzt. Spitzenreiter blieb Offenbach mit einem Frauenanteil von 56,5 Prozent, vor Rostock mit 37,1 Prozent. Schlusslichter sind demnach Flensburg, Heidelberg, Bitterfeld-Wolfen und Neunkirchen, in denen nicht eine Top-Managementposition weiblich besetzt ist.

In als besonders systemrelevant eingestuften Branchen wie Gesundheit und Soziales (33,1 Prozent) sowie Krankenhäusern (25,2) besetzen Frauen in Deutschland deutlich häufiger Spitzenposten als im Durchschnitt. Bei Stadtwerken und Unternehmen der Abfallwirtschaft ist der Anteil mit je 9,1 Prozent deutlich niedriger.