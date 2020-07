Hamburg

Wolkenband über Hamburg und Schleswig-Holstein

14.07.2020, 08:20 Uhr | dpa

Wolken, Regen und vereinzelt gewittrig: Das Wetter in Hamburg und Schleswig-Holstein ist am Dienstag durchwachsen. Zwar ist es am Vormittag im Südosten noch freundlicher, jedoch zieht bis zum Abend von Westen ein Wolkenband mit Regen über das Land, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mitteilte. Am Nachmittag kann es auch zu gewittrigen Schauern mit Starkregen kommen. Die Temperaturen liegen in weiten Teilen bei knapp unter 20 Grad. In Hamburg sind die Höchstwerte bei 22 Grad, im Regen können die Werte auf 16 Grad fallen.