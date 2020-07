Hamburg

Wieder mehr als 10 000 Fluggäste pro Tag am Flughafen

15.07.2020, 12:15 Uhr | dpa

Die Passagierzahlen am Hamburger Flughafen sind nach den vergangenen schwierigen Corona-Monaten wieder auf mehr als 10 000 Fluggäste pro Tag gestiegen. Diese Zwischenbilanz zog der Flughafen am Mittwoch zur Mitte der Sommerferien. Bis zu 140 Flugzeuge würden täglich starten und landen. Damit habe sich das Verkehrsaufkommen seit Beginn der Ferien nahezu verdoppelt. "Wir sind erleichtert, dass unsere Hygienemaßnahmen so gut angenommen werden und wir wieder mehr Urlauber in unseren Terminals begrüßen können", sagte Sprecherin Katja Bromm. Gleichzeitig dämpfte sie zu hohe Erwartungen, denn von einem Normalbetrieb sei man noch weit entfernt: "Die Passagierzahlen liegen erst bei 20 Prozent des Ferien-Aufkommens der Vorjahre. Die coronabedingten Reisebeschränkungen hinterlassen tiefe Spuren."