Hamburg

Offensichtlich Betrunkener fährt in St. Georg in Restaurant

17.07.2020, 17:09 Uhr | dpa

Ein offensichtlich betrunkener Autofahrer ist am Freitag auf dem Steindamm in Hamburg-St. Georg mit seinem Kombi über den Bürgersteig in ein Restaurant gefahren. Nach ersten Erkenntnissen sei eine Person leicht verletzt worden, die sich zu dem Zeitpunkt im Außenbereich der türkischen Gaststätte aufgehalten habe, sagte eine Polizeisprecherin. Sie sei zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht worden. "Darüber hinaus haben wir einen alkoholisierten Fahrer." Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.