Hamburg

7000 Ecstasy-Pillen sichergestellt: Zwei Festnahmen

19.07.2020, 15:18 Uhr | dpa

Bei einer Wohnungsdurchsuchung im Hamburger Stadtteil Farmsen-Berne haben Polizeibeamte 7000 Ecstasy-Pillen sowie weitere Drogen und Verkaufsmaterial sichergestellt. Das dort wohnhafte Pärchen, ein 32-Jähriger sowie eine 17-Jährige, wurde am Freitag festgenommen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Gegen das Pärchen war zuvor mehrere Monate lang wegen des Verdachts des Drogenhandels ermittelt worden. Schließlich wurde durch die Staatsanwaltschaft Hamburg ein Durchsuchungsbeschluss erlassen. Neben dem Ecstasy fanden die Beamten den Angaben zufolge auch Kokain, Amphetamin, Marihuana, Haschisch und mehrere Feinwaagen, ein Vakuumiergerät und verschiedene szenetypische Verpackungsmaterialien. Der 32-Jährige wurde einem Haftrichter vorgeführt, die 17-Jährige mangels Haftgründen entlassen. Die Ermittlungen dauern an.