Corona-Krise: Brosda hofft auf positive Veränderungen

21.07.2020, 07:08 Uhr | dpa

Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda (SPD) hofft auf einen positiven gesellschaftlichen Wandel durch die Corona-Pandemie. "Ich hoffe, dass wir als Gesellschaft den Schuss hören, den das bedeutet", sagte Brosda der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Die Menschen seien schon verdammt hochmütig in den vergangenen Jahren durch die Gegend gerannt. "Es fängt an bei diesem Gefühl, quasi unverwundbar als Krone der Schöpfung durch die Welt zu stapfen und alle Natur und alles untertan zu machen und jetzt feststellen zu müssen: Ups, da taucht auf einem Markt in China ein neues Virus auf und auf einmal kippt die ganze Welt ins Chaos, wenn man es mal etwas überspitzt ausdrückt", meinte der Senator.

Er hoffe, dass sich die Menschen überlegen: Was bedeute das eigentlich? Was heiße das für den Umgang mit der Erde? Was heiße das auch im Zwischenmenschlichen einer Gesellschaft, in der festzustellen sei: "Wir müssen eigentlich uns aufeinander beziehen und miteinander arbeiten, um so etwas zu bewältigen, und nicht gegeneinander vorgehen." Wichtig sei auch die Erkenntnis, dass der kulturelle Raum, den man unbedingt für eine offene, demokratische und vielfältige Gesellschaft brauche, offensichtlich so prekär sei, dass der leichteste Schock ausreiche, um ihn völlig ins Trudeln zu bringen.

Wichtig sei auch die Frage: Welche Rolle billige man eigentlich dem Staat zu? "Wir haben auf einmal erlebt, dass der Staat, von dem viele über Jahre gesagt haben: Der muss sich mal raushalten, der sorgt nur für Ineffizienz und der macht Dinge kaputt im wirtschaftlichen Bereich. Dass dieser Staat mit sehr robusten und weitreichenden Maßnahmen sehr wohl in der Lage ist, kurzfristig Marktgeschehen notwendigerweise zu verändern", sagte Brosda. Das sei vielleicht auch eine Lehre für viele Bereiche, "wo wir in den letzten Jahren zu oft daneben standen und sagten: Können wir nichts machen, ist halt der Markt".

Und abschließend gehe es um die Frage, was mit der internationalen Zusammenarbeit sei? "Ich fand es ja schon einerseits von hoher Ironie-Kompetenz, andererseits aber dramatisch, dass wir ausgerechnet in der Zeit, in der wir von einer globalen Pandemie bedroht sind und eigentlich enger zusammenarbeiten müssten, es nicht schaffen, die Grenze zwischen Hamburg und Schleswig-Holstein offen zu halten", meinte der Senator. Das könne sich ein Satiriker eigentlich nicht besser ausdenken als das, was da passiert sei. "Aber es war so, und ich glaube auch, das hat viele Leute verdutzt, was da passiert ist."