Auswirkungen von Corona

Hamburger Tourismus war fast komplett eingebrochen

21.07.2020, 12:31 Uhr | dpa

Hamburg wurde in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie von deutlich weniger Touristen besucht. Wie dramatisch die Lage ist, zeigt der Vergleich zum Vorjahr.

Der Tourismus in Hamburg hat im Corona-Monat Mai einen extremen Einbruch erlitten. Die Übernachtungszahlen reduzierten sich gegenüber dem gleichen Monat des Vorjahres um 86,5 Prozent, teilte das Statistik-Amt Nord am Dienstag in Hamburg mit. Die Zahl der Gäste ging um 89,1 Prozent, und damit noch stärker, zurück. Nur noch 76.000 Besucher, davon 5.000 aus dem Ausland, besuchten im Mai die Hansestadt.



Im Mai 2019 waren es noch 698.000, davon 150.000 aus dem Ausland. Die Zahl der Übernachtungen ging von 1,4 Millionen auf 188.000 zurück; die Auslastung der Hotels und Pensionen betrug 13,3 Prozent.

Für die ersten fünf Monate des Jahres ergibt sich damit ein Rückgang des Hamburg-Tourismus von 52,4 Prozent auf 1,34 Millionen Gäste mit 2,73 Millionen Übernachtungen.



Die Hotels waren von Mitte März bis Mitte Mai zu einem erheblichen Teil ganz geschlossen und haben dann erst nach und nach wieder geöffnet, so dass die Übernachtungs- und Gästezahlen des Vorjahres auch weiterhin unterschritten werden dürften.