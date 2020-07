Hamburg

Rückkehrer Wintzheimer will sich beim HSV durchsetzen

21.07.2020, 11:56 Uhr | dpa

Angreifer Manuel Wintzheimer will sich im zweiten Anlauf beim Zweitligisten Hamburger SV zu einer festen Größe entwickeln. "Mein Ziel in Hamburg ist es, mich durchzusetzen. Ein junger Spieler braucht Spielzeiten. Und die erhoffe ich mir beim HSV", sagte der 21-Jährige, der in der vergangenen Saison an den Ligarivalen VfL Bochum verliehen war, der "Bild" (Dienstag).

Für den VfL erzielte Wintzheimer in 20 Partien drei Treffer. "Wir haben mit Bochum lange im Abstiegskampf gesteckt. Dem Druck da standzuhalten, hat mich weitergebracht. Ich denke, dass ich mich entwickelt habe und robuster geworden bin. Für mich hat sich die Leihe gelohnt. Ich habe es nicht bereut", bilanzierte der Mittelstürmer.

Der 21-Jährige war 2018 aus dem Nachwuchs des FC Bayern München nach Hamburg gekommen. In seiner ersten Saison beim HSV kam er bei sieben Zweitliga-Einsätzen auf drei Tore. Wintzheimers Vertrag läuft noch bis zum 30. Juni 2022.