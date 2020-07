Hamburg

Hamburger AfD fordert Tests vor Gymnasialempfehlung

23.07.2020, 06:22 Uhr | dpa

Angesichts von tausenden Schülern, die in den vergangenen Jahren die Hamburger Gymnasien Richtung Stadtteilschule verlassen haben, fordert die AfD Tests vor dem Übergang von der Grund- in die weiterführende Schule. "Die Zahlen belegen, dass der Übergang an die Gymnasien sehr großzügig gehandhabt wird und die unverbindlichen Grundschulempfehlungen ins Leere gehen", sagte Fraktionschef und Schulexperte Alexander Wolf der Deutschen Presse-Agentur. "Eine Abschulung vom Gymnasium bedeutet für die Familien häufig Angst und Ungewissheit." Außerdem gehe sie "mit einer Minderung des Selbstwertgefühls für das Kind" einher.

Zwei Kleine Anfragen Wolfs an den Senat hatten ergeben, dass zum Ende des Schuljahres 2018/2019 insgesamt 1467 Kinder und Jugendliche von den Gymnasien auf Stadtteilschulen wechselten. Davon hatten 892 zuvor von der Grundschule keine Gymnasialempfehlung erhalten. Schon im Jahr zuvor hatten die Zahlen auf gleichem Niveau gelegen. In Hamburg haben Eltern ein uneingeschränktes Wahlrecht für die weiterführende Schule. Auf der Stadtteilschule können Schüler nach 13 Jahren zum Abitur gelangen.

Auch der Senat räumte ein, dass eine Abschulung "mit negativen Konsequenzen für die Lernmotivation und das Selbstwertgefühl des Kindes verbunden sein" könne. Deshalb habe die Schulbehörde in den vergangenen Jahren die Beratung beim Übergang in die weiterführende Schule weiterentwickelt. "Dazu gehören insbesondere auch umfassende Informationen für die Sorgeberechtigten über die Schulform Stadtteilschule und mögliche Konsequenzen einer "Abschulung" vom Gymnasium nach Jahrgangsstufe 6", heißt es in Antwort. Außerdem sei die schulformübergreifende Zusammenarbeit in allen Bezirken und Regionen gestärkt worden.

"Die für Bildung zuständige Behörde sieht vor diesem Hintergrund keine Veranlassung, eine Begrenzung des Elternwahlrechts oder eine Verschärfung der Übergangsbedingungen in anderen Jahrgangsstufen in Erwägung zu ziehen", schrieb der Senat.

Wolf reicht das nicht aus. "Der Senat muss den Mut aufbringen, die Verteilung auf die weiterführenden Schulen wieder konsequenter zu steuern", sagte er. "Wir fordern, die Grundschulempfehlung mit objektiven Tests im vierten Schuljahr zu kombinieren."