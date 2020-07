Hamburg

Ungemütliches Sommer-Wochenende erwartet

Regenwolken verdecken die Sonne am Himmel. Foto: Angelika Warmuth/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Vom Hochsommer ist in Mecklenburg-Vorpommern auch am Wochenende wenig zu spüren. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) muss mit Wolken, Regenschauern und teils auch mit Gewittern gerechnet werden.

Der Freitag bringt neben Höchstwerten zwischen 20 Grad an der Küste und 23 an der Grenze zu Brandenburg vor allem viele Wolken und zeitweise etwas Regen mit sich. In der Nacht zum Samstag bleibt es wechselhaft bewölkt und teils regnerisch.

Nicht anders sieht es am Samstag aus: Bei bis zu 24 Grad und überwiegend schwachem Wind bleibt es ansonsten bei Wolken und örtlichen Regenschauern. In der Nacht zum Sonntag liegen die Tiefstwerte laut DWD zwischen 14 und 17 Grad. Ein ähnliches Bild zeichne sich auch für den Sonntag ab. Neben starker Bewölkung und vielerorts Regen werden zunehmend Gewitter wahrscheinlicher. Bei Höchstwerten zwischen 22 und 25 Grad bleibe es jedoch warm.