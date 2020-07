Drama bei Hamburg

Vater will Tochter aus Weiher retten und stirbt

24.07.2020, 18:51 Uhr | dpa

Bei Hamburg ist ein Mann zu Tode gekommen, als er versuchte, sein Kind aus dem Wasser zu retten. Seine Tochter war in einen Weiher gefallen – doch auch er konnte nicht schwimmen.

Nach dem Versuch, seine ins Wasser gefallene Tochter zu retten, ist ein Vater in Tornesch im Kreis Pinneberg am Freitag gestorben. Nach Angaben der Polizei war die Neunjährige am Donnerstagabend in einen Weiher gestürzt. Der Vater sprang hinterher. Beide waren Nichtschwimmer.



Das Mädchen schrie um Hilfe, Passanten konnten es aus dem Weiher retten. Polizeibeamte zogen wenig später auch den Vater aus dem Wasser. Rettungskräfte reanimierten den 61-Jährigen und brachten ihn in ein Hamburger Krankenhaus. Doch er starb am nächsten Morgen. Das Mädchen erlitt einen Schock.