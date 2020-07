Hamburg

St. Pauli verlängert bis 2022 mit Luis Coordes

27.07.2020, 15:25 Uhr | dpa

Luis Coordes vom FC St. Pauli während eines Spiels in Aktion. Foto: Stuart Franklin/Getty-Pool/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Der FC St. Pauli hat den am 30. Juni ausgelaufenen Vertrag mit Angreifer Luis Coordes bis zum Ende der Saison 2021/22 verlängert. Das teilte der Hamburger Fußball-Zweitligist am Montag mit. Der 21-Jährige habe "zuletzt gezeigt, dass er die Qualität hat, um sich in der 2. Bundesliga zu etablieren", sagte St.-Pauli-Sportchef Andreas Bornemann. "Wir trauen ihm aber noch deutlich mehr zu und sind entsprechend gespannt auf seine weitere Entwicklung."

In der abgelaufenen Serie kam Coordes, der 2016 vom MTV Treubund Lüneburg ins Nachwuchsleistungszentrum der "Kiezkicker" gewechselt war, auf elf Zweitliga-Einsätze, blieb dabei aber ohne Torerfolg. "Seine große Stärke ist die Geschwindigkeit. Jetzt gilt es, ihm die Mittel an die Hand zu geben, sie effektiv einsetzen zu können", sagte St.-Pauli-Coach Timo Schultz, der Coordes bereits in der Jugend trainiert hatte.