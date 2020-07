Hamburg

Noch keine Entscheidung über Corona-Tests am Flughafen

27.07.2020, 16:56 Uhr | dpa

Die Hamburger Behörden haben noch nicht entschieden, wann für die zurückkehrenden Fluggäste am Hamburger Airport eine Corona-Testmöglichkeit eingerichtet wird. Ein solches Testzentrum sei grundsätzlich vorgesehen und entspreche auch den Beschlüssen der Gesundheitsminister-Konferenz, doch gegenwärtig liefen noch die Abstimmungen und Gespräche, teilte der Flughafen mit.

Zu den offenen Fragen gehörten zum Beispiel die Wahl eines geeigneten Standortes am Flughafen sowie die Festlegung der Rahmenbedingungen und Prozesse. Die Schulferien in Hamburg gehen in der kommenden Woche zu Ende; viele Urlauber sind bereits in die Hansestadt zurückgekehrt.