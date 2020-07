Hamburg

Corona-Tests am Flughafen für Rückkehrer kommen diese Woche

28.07.2020, 14:09 Uhr | dpa

Noch in dieser Woche sollen am Hamburger Flughafen alle Reiserückkehrer unmittelbar nach ihrer Ankunft aus Risikogebieten kostenlos auf das neuartige Coronavirus getestet werden. "Wir rechnen mit Donnerstag oder Freitag", sagte Hamburgs Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) am Dienstag bei der Landespressekonferenz in Hamburg. Eine entsprechende Regelung für alle größeren deutschen Flughäfen hatten die Gesundheitsminister der Länder und des Bundes in der vergangenen Woche beschlossen.

Die Schulferien in Hamburg gehen in der kommenden Woche zu Ende; viele Urlauber sind bereits in die Hansestadt zurückgekehrt. Schon in den vergangenen Tagen hätten sich bereits viele hundert Reiserückkehrer aus Risikogebieten wie der USA, den Balkanländern, Nordafrika und der Türkei bei den Gesundheitsämtern gemeldet, sagte Leonhard. "Wir habe eine gute Disziplin bei den Reiserückkehrern. Das spiegelt sich auch in den Zahlen wider."

Die Reiserückkehrer aus Risikogebieten müssen sich allerdings auch trotz des Tests zunächst in Quarantäne begeben. "Die Quarantäne-Regeln gelten bis zum Vorliegen des Testergebnisses", sagte Leonhard dazu. Sie können erst nach einem negative Test aufgehoben werden. Sie empfehle deshalb jedem Reiserückkehrer, sich auf mindestens eine Woche Quarantäne daheim einzustellen. "Wir tun alles dafür, dass wir auf diese Weise keine zweite Welle bekommen."

In Hamburg werden derzeit etwa 2000 Fluggäste pro Tag erwartet. Nicht alle werden aus der Hansestadt kommen. In diesen Fällen sollen die Testergebnisse an die Ämter des Wohnortes weitergeleitet werden. Die Kosten für den Corona-Test teilen sich Bund und Länder.

Am Bahnhof sei eine solche Teststation nicht nötig, "weil wir hier keinen Grenzverkehr haben". In Hamburg gelte zudem weiter ein Beherbergungsverbot für Menschen, die aus Kreisen kommen, in denen mehr als 50 Menschen pro 100 000 Einwohnern mit dem neuartigen Coronavirus infiziert sind.

Seit Beginn der Pandemie wurden 5337 Menschen in Hamburg positiv auf das Virus getestet. In den vergangenen sieben Tagen waren 94 Neuinfektionen registriert worden. Rund 5000 davon können nach Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) inzwischen aber als genesen angesehen werden. In Hamburger Krankenhäusern werden den Angaben zufolge derzeit zehn Menschen mit dem Coronavirus behandelt. Vier von ihnen liegen auf Intensivstationen.