Hamburg

Zwei Männer bei Streit mit Messer verletzt

31.07.2020, 08:43 Uhr | dpa

Zwei Männer sind im Hamburger Stadtteil Alsterdorf von einem weiteren Mann mit einem Messer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte, kam es zwischen der Gruppe am späten Donnerstagabend zu einem Streit am Heubergredder. Dabei verletzte der Täter die Männer mit einem Cuttermesser. Sie wurden mit Schnittverletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar.