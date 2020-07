Hamburg

14-Jähriger mit gebrochenem Fuß aus S-Bahngleis gerettet

31.07.2020, 09:25 Uhr | dpa

Ein 14-jähriger Jugendlicher ist am Freitagmorgen von der Feuerwehr aus einem Gleis am Hamburger S-Bahnhof Neugraben gerettet worden. Wie die Bundespolizei mitteilte, war der Jugendliche mit einem gebrochenen Fuß auf einem Bahngleis gefunden worden. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Wie es zu der Verletzung kam, war zunächst unklar.

Der Vorfall hatte am Morgen für Verspätungen im Hamburger S-Bahnverkehr gesorgt. Für weitere Ausfälle sorgten am Morgen außerdem Vandalismusschäden an zwei S-Bahnen in der Abstellanlage in Neugraben. Ob es eine Verbindung zwischen den beiden Vorfällen gibt, war zunächst unklar.