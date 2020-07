Hamburg

Basketball: Towers holen Taylor und trennen sich von Yebo

31.07.2020, 13:36 Uhr | dpa

Basketball-Bundesligist Hamburg Towers hat den nächsten Spieler verpflichtet. Vom Ligakonkurrenten Brose Bamberg wechselt Kameron Taylor zu den Wilhelmsburgern. Gleichzeitig gab der Club am Freitag die Trennung von Kevin Yebo bekannt.

Der 25-jährige Taylor, der auf der Guard-Position spielt, soll im Angriff von der Drei-Punkte-Linie für Gefahr und gleichzeitig in der Defensive für mehr Stabilität sorgen. "Wir hatten ein gutes Telefonat, in dem wir beide übereingekommen sind, dass die Hamburg Towers der richtige Verein für ihn sind, um seine Karriere weiter voranzutreiben. Außerdem möchte er Teil einer Organisation sein, die sich nach oben arbeitet. Damit passen wir gut zusammen", sagte Towers-Coach Pedro Calles über den 1,98 Meter großen Neuzugang.

Der noch bis 2021 datierte Vertrag mit Kevin Yebo wird dagegen in beidseitigem Einvernehmen aufgelöst. Der Forward war im Vorjahr zu den Towers gestoßen, kam in 14 Einsätzen auf 3,4 Punkte und 2,5 Rebounds. "So, wie die aktuelle Kaderplanung sich gestaltet, hat es für beide Seiten wenig Sinn ergeben, den Vertrag zu erfüllen", sagte Towers-Geschäftsführer Marvin Willoughby.