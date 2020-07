Hamburg

Sechs Corona-Fälle auf Hamburger Werft Blohm+Voss

31.07.2020, 20:05 Uhr | dpa

Auf der Hamburger Werft Blohm+Voss haben sich sechs Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. Wie die Bremer Unternehmensgruppe Lürssen als Muttergesellschaft von Blohm+Voss am Freitag bestätigte, sind die Infizierten und ihre Kontaktpersonen in Quarantäne. Da die Werft zur Corona-Prävention schon seit März in verschiedene Zonen aufgeteilt worden sei, lasse sich die Gruppe der potenziell Betroffenen gut einteilen, hieß es in einer Mitteilung. Am Montag soll es einen freiwilligen Massentest geben. Die Maßnahmen seien mit dem Gesundheitsamt abgestimmt.

Alle getesteten Personen werden bis zum Testergebnis bezahlt von der Arbeit freigestellt - für eine häusliche Quarantäne, wie Lürssen weiter mitteilte. Erst nach bestätigtem, negativem Testergebnis werden die Personen an den Arbeitsplatz zurückkehren. Eine Woche später erfolge ein zweiter Kontrolltest.

Zuvor hatte die "Hamburger Morgenpost" berichtet.