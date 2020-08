Hamburg

HSV: Trainingslager in Österreich und Testspiel gegen Hertha

02.08.2020, 14:44 Uhr | dpa

Beim Fußball-Zweitligisten Hamburger SV nimmt der Sommerfahrplan Konturen an. Der Trainingsstart erfolgt am Mittwoch. Zuvor müssen sich die Profis am Montag und Dienstag medizinischen Tests und Leistungsüberprüfungen unterziehen. Darunter fallen auch zwei Coronavirus-Tests, teilte der Verein am Sonntag mit.

Bevor die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune vom 24. bis 30. August ins Trainingslager nach Bad Häring in Tirol/Österreich aufbricht, sind zwei Testspiele geplant. Gegner sind die Drittligisten Hansa Rostock am 9. August und der VfB Lübeck am 14. August. Voraussetzung ist, dass die Corona-Tests bei allen beteiligten Mannschaften negativ ausfallen.

Für den 5. September ist ein Vorbereitungsspiel gegen den Bundesligisten Hertha BSC vorgesehen. Am 12. September steht das erste Pflichtspiel auf dem Programm: Im DFB-Pokal treten die Hamburger beim Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden an. Die Zweitliga-Saison beginnt eine Woche später.