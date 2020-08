Hamburg

Hamburg Stealers gehen mit kanadischem Werfer in die Saison

02.08.2020, 14:47 Uhr | dpa

Die Hamburg Stealers haben sich eine Woche vor dem Start der Baseball-Bundesliga mit dem Werfer Sam Belisle-Springer verstärkt. Der 25-jährige Kanadier wechselt vom Absteiger Wesseling Vermins zu den Hanseaten und ist als Starting Pitcher für die zweite Partie des Doppelspieltags am 8. August bei den Dohren Wild Farmers vorgesehen.

"Er hat in vielen Spielen eine gute Leistung für Wesseling gezeigt und viele Strikeouts geworfen. Sein Fastball wurde mit 90 Meilen pro Stunde gemessen. Einen so schnellen Wurf sieht man in der Bundesliga nicht allzu häufig", sagte Stealers-Cheftrainer David Wohlgemuth.

Belisle-Springer ersetzt den eigentlich als Starting Pitcher vorgesehenen Darren Lauer. Der US-Amerikaner hatte seine Zusage zurückgezogen, da er vor kurzem Vater geworden und in seine Heimat zurückgekehrt ist. Nach dem Auftakt in Dohren müssen die Stealers am zweiten Spieltag (15. August) bei den Dortmund Wanderes antreten. Das erste Heimspiel ist für den 22. August gegen die Solingen Alligators vorgesehen.