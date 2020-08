Hamburg

CDU: IZH darf kein Vertragspartner von Hamburg sein

04.08.2020, 06:23 Uhr | dpa

Blick auf die Imam-Ali-Moschee des Islamischen Zentrums Hamburg an der Alster. Foto: picture alliance/Christian Charisius/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Angesichts der Verquickung des vom Verfassungsschutz beobachteten Islamischen Zentrums Hamburg (IZH) mit dem sogenannten "Al-Quds-Tag" in Berlin fordert die CDU Konsequenzen. Die Senatsantwort auf seine Kleine Anfrage habe "sehr deutlich die personellen und inhaltlichen Verwebungen zwischen dem IZH und dem "Al-Quds-Tag" sowie den damit verbundenen Aktivitäten" belegt, sagte der CDU-Innenexperte Dennis Gladiator der Deutschen Presse-Agentur.

"Wer sich gegen unsere demokratische Grundordnung stellt, Antisemitismus propagiert und Hass und Hetze verbreitet darf keinen Tag länger Vertragspartner der Stadt sein." Am "Al-Quds-Tag" ("Jerusalem-Tag") rufen iranische Extremisten seit 1996 alljährlich am letzten Samstag des Fastenmonats Ramadan in Berlin zur Eroberung Jerusalems auf. Das IZH ist Mitglied des Rats der Islamischen Gemeinschaften (Schura), mit dem die Stadt Hamburg einen Staatsvertrag geschlossen hat.