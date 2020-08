Hamburg

HSV-Handballer verlängern mit vier Spielern

04.08.2020, 12:32 Uhr | dpa

Einen Tag vor dem Trainingsauftakt für die neue Saison haben die Zweitliga-Handballer des HSV Hamburg die Verträge mit vier Spielern verlängert. Wie der Club am Dienstag mitteilte, werden Torwart Jonas Maier, die beiden Rückraumspieler Jan Forstbauer und Jan Kleineidam sowie Rechtsaußen Pelle Fick auch weiterhin für das Team von Trainer Torsten Jansen auflaufen.

Maier und Forstbauer unterschrieben bis 2022, Kleineidam und Fick erhielten Verträge bis zum Ende der Spielzeit 2020/21. In Jens Schöngarth (Sporting Lissabon/Portugal), Blazenko Lackovic (Karriereende und neuer Co-Trainer) sowie Marius Fuchs (Handballpause) haben die Hamburger drei Abgänge zu verzeichnen. Die Kaderplanung sei auch ohne Zugänge abgeschlossen, teilte der Verein mit. Saisonstart ist am 2. Oktober mit dem Auswärtsspiel beim TuS N-Lübbecke. Das erste Heimspiel folgt am 10. Oktober gegen die HSG Konstanz.