Hamburg

Hochsommer kehrt in Hamburg und Schleswig-Holstein zurück

05.08.2020, 07:46 Uhr | dpa

Zahlreiche Menschen genießen das schöne Wetter am Strand an der Elbe bei Övelgönne. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

In den kommenden Tagen klettern die Temperaturen in Hamburg und Schleswig-Holstein steil in die Höhe. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bleibt es am Mittwochvormittag noch vielerorts wolkig - zwischen der Nordseeküste und Angeln kann es zu leichtem Regen kommen. Zum Nachmittag klart sich das Wetter auf. Von Norden nach Süden werden Temperaturen von 22 bis 27 Grad erwartet. Der mäßige, an der Nordsee teils starke Wind flaut nach Angaben des DWD am Abend ab.

In der Nacht zu Donnerstag ziehen im Norden anfangs noch dichte Wolken auf. Bei Temperaturen von 11 bis 16 Grad bleibt es den Meteorologen zufolge ansonsten gering bewölkt. Tagsüber beschränken sich die lockeren Wolkenfelder auf Nordfriesland und die Dänische Grenze. Am Nachmittag werden bei schwachem Wind auf den Inseln 27 Grad, in Flensburg 29 Grad und zwischen Hamburg und Lauenburg 31 Grad erwartet. Für die Nacht sagt der DWD milde 14 bis 18 Grad bei wenigen Wolken und gleichbleibend schwachem Wind voraus.

Spätestens am Freitag ist dann mit hochsommerlichen Temperaturen zu rechnen: Bei sonnigen 29 bis 32 Grad wird es noch einmal heißer als am Vortag. Nur an der Ostsee soll es durch den milden Seewind etwas kühler bleiben.