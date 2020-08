Hamburg

Sommerliche Tage in Mecklenburg-Vorpommern erwartet

05.08.2020, 07:59 Uhr | dpa

Touristen genießen das Sommerwetter am Strand auf der Insel Usedom. Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Die kommenden Tage bringen Mecklenburg-Vorpommern reichlich Sonnenschein und teils hohe Temperaturen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) machen am Mittwochnachmittag die Wolken vom Morgen und Vormittag zunehmend der Sonne Platz. Dabei sollen Höchsttemperaturen von 25 bis 28 Grad erreicht werden - zwischen Rügen und Usedom bleibe es mit 23 bis 25 Grad noch etwas kühler. Die Nacht zum Donnerstag bleibt laut DWD bei Temperaturen zwischen 12 und 17 Grad überwiegend klar und trocken, nur an der Küste sollen gebietsweise Wolken aufziehen.

Auch am Donnerstag kann mit warmem Sommerwetter gerechnet werden: Die Temperaturen steigen den Meteorologen zufolge bei schwachem Wind auf 27 bis 30 Grad, an der Küste Vorpommerns auf 25 bis 27 Grad. Auch in der Nacht bleibt es bei Tiefstwerten zwischen 14 und 18 Grad überwiegend trocken und klar.

Am Freitag kehrt der Hochsommer in Mecklenburg-Vorpommern endgültig zurück. An der Küste rechnet der DWD mit 26 bis 29 Grad. Ansonsten klettern die Werte auf 30 bis 32 Grad.