Hamburg

Gasnetz Hamburg erreicht Gewinnzone

05.08.2020, 13:31 Uhr | dpa

Ein Druckmessgerät (Manometer) zeigt in der Gasübernahmestation Reitbrook einen Druck von 50 Bar an. Foto: Daniel Reinhardt/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Hamburgs städtischer Gasnetzbetreiber hat im zweiten Jahr seines Bestehens den Sprung in die Gewinnzone geschafft. "Entgegen der ganzen Unkenrufe, dass das ein finanz- und wirtschaftspolitisches Abenteuer und ein Unglück für die Stadt ist, müssen wir jetzt schon nach zwei Jahren sagen, dass das ganz eindeutig eine Erfolgsgeschichte ist", sagte Hamburgs Energiesenator Jens Kerstan (Grüne) am Mittwoch bei der Präsentation des Geschäftsberichts 2019 in Hamburg.

Gasnetz Hamburg ist rund fünf Jahre nach dem Volksentscheid zur Rekommunalisierung der Energienetze am 1. Januar 2018 gegründet worden und hat das Gasnetz von Eon übernommen. Insgesamt hat das städtische Unternehmen nach Angaben des kaufmännischen Geschäftsführers Christian Heine im vergangenen Jahr einen Gewinn von 19,8 Millionen Euro an die Stadt abgeführt. Darüber hinaus habe es eine Konzessionsabgabe in Höhe von 6,5 Millionen Euro überwiesen.