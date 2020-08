Hamburg

Linienbus übersehen: Vater und Tochter leicht verletzt

06.08.2020, 16:16 Uhr | dpa

In der Hamburger Innenstadt ist ein Mann von einem Bus erfasst worden - und hat bei dem Sturz seine kleine Tochter mit zu Boden gerissen. Beide seien bei dem Unfall am Donnerstag leicht verletzt worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Der Mann sei beim Überqueren der Mönckebergstraße unachtsam gewesen und habe nur in Richtung Rathaus geschaut. Deshalb habe er den vom Hauptbahnhof langsam heranrollenden Bus nicht bemerkt. Die Einkaufsstraße musste zur Unfallaufnahme vorübergehend gesperrt werden. Details waren zunächst nicht bekannt.