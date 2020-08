Hamburg

HSV leiht Schotten Bates an Cercle Brügge aus

07.08.2020, 20:55 Uhr | dpa

David Bates am Ball. Foto: Guido Kirchner/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Der Hamburger SV hat einen Abnehmer für seinen Abwehrspieler David Bates gefunden. Der Schotte wird bis zum Sommer 2021 an den belgischen Erstligisten Cercle Brügge ausgeliehen, wie der Fußball-Zweitligist am Freitagabend mitteilte.

Bates war in der vergangenen Saison vom HSV an den englischen Zweitligisten Sheffield Wednesday verliehen worden, kam dort aber nur zu einem Pflichtspieleinsatz. Trotz Problemen in der Innenverteidigung - Rick van Drongelen und Ewerton sind verletzt, Timo Letschert wurde verabschiedet - planen die Hamburger nicht mehr mit Bates. Der Nationalspieler hat beim HSV noch einen Vertrag bis 2022. Er war 2018 von den Glasgow Rangers gekommen und absolvierte 28 Pflichtpartien (1 Tor) für die Hamburger.

Sportvorstand Jonas Boldt hatte beim HSV-Trainingsauftakt am Mittwoch bestätigt, Bates wegen eines möglichen Wechsels freigestellt zu haben.