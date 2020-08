Hamburg

45 Feuerwehrleute im Einsatz: Wohnungsbrand in Hamburg

08.08.2020, 11:59 Uhr | dpa

Wegen eines Brandes im Obergeschoss eines siebenstöckigen Wohnhauses ist die Hamburger Feuerwehr mit 45 Einsatzkräften angerückt. Wie die Feuerwehr erklärte, wurden die Kräfte gegen 8.30 Uhr am Samstagmorgen über den Brand informiert. Weil zunächst befürchtet wurde, dass zwei Kinder in der Wohnung eingeschlossen waren, seien die Einsatzkräfte in erhöhter Alarmbereitschaft gewesen.

Wie die Feuerwehr weiter mitteilte, wurde bei dem Brand niemand verletzt. Die Bewohner seien vor Ort betreut worden. Die Polizei konnte zunächst weder zur Brandursache noch zum entstandenen Sachschaden Auskunft geben.