Hamburg

Corona-Tests in Eppendorfer Kita negativ

08.08.2020, 12:04 Uhr | dpa

Die Corona-Infektion eines Elternteils eines Kita-Kindes in Hamburg-Eppendorf hat nach ersten Erkenntnissen keine Ansteckungen in der Kita nach sich gezogen. Die vorsorglich vorgenommenen Corona-Tests bei Kindern und Erziehern der Einrichtung seien allesamt negativ ausgefallen, teilte ein Sprecher der Hamburger Gesundheitsbehörde am Samstag mit.

Das Kind, bei dem ein früherer Test bereits negativ war, sei ohnehin wegen der anstehenden Einschulung am 31. Juli zum letzten Mal in der Kita gewesen, hieß es. In der kommenden Woche solle entschieden werden, ob der Betrieb in der Kita normal fortgeführt werden könne.