Hamburg

31-Jähriger von S-Bahn erfasst und lebensgefährlich verletzt

09.08.2020, 12:53 Uhr | dpa

Ein 31 Jahre alter Mann ist am frühen Sonntagmorgen von einer S-Bahn am Hamburger Hauptbahnhof erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Bundespolizeiinspektion mitteilte, hatte der Zugführer den Mann gegen 4.50 Uhr auf den Gleisen entdeckt - trotz einer Notfallbremsung sei der Mann aus dem Landkreis Harburg von der Bahn erfasst worden. Der 31-Jährige sei mit lebensgefährlichen Verletzungen am Kopf in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei ging zunächst weder von einer Fremdeinwirkung noch einem Suizidversuch aus. Der Zugführer erlitt einen Schock und wurde von der Notfallseelsorge betreut.