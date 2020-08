Hamburg

Hamburgs Erst- und Fünftklässler starten ins neue Schuljahr

10.08.2020, 02:43 Uhr | dpa

Vier Tage nach den "großen Schülern" beginnt am heutigen Montag auch für viele Hamburger Erstklässler das Schuljahr. Wegen der Corona-Pandemie kann sich die Einschulung der Kinder nach Angaben der Schulbehörde über mehrere Tage hinziehen. Um die Hygieneauflagen zu erfüllen, machten die Schulen je nach Anzahl der Erstklässler Einschulungen "in Reihe", also in mehreren Veranstaltungen hintereinander, teils auch an mehreren Tagen. Neben den Erstklässlern starten auch die Vorschüler und Fünftklässler ins neue Schuljahr.

Alle anderen gehen bereits seit Donnerstag wieder in die Schule - nach rund dreieinhalbmonatiger Corona-Zwangspause und sechswöchigen Sommerferien. An den staatlichen Grundschulen werden nun 15 944 Erstklässler erwartet - 516 Schüler mehr als im vergangenen Jahr und rund 2400 mehr als vor fünf Jahren. Hinzu kommen nach Behördenangaben 466 Vorschulklassen für 9396 Kinder sowie 14 716 Fünftklässler, verteilt auf 277 Gymnasial- und 311 Stadtteilschulklassen.