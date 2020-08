Hamburg

Senat: Zusätzlich 25 Millionen für Umsetzung des Klimaplans

11.08.2020, 13:05 Uhr | dpa

Hamburgs rot-grüner Senat steckt in diesem Jahr zusätzlich 25 Millionen Euro in die Umsetzung des Klimaplans der Hansestadt. "Es ist entscheidend, dass wir keine Zeit verlieren und mit der Umsetzung des Klimaplans weitermachen, denn der Klimawandel wartet nicht auf uns", erklärte Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) am Dienstag nach einem entsprechenden Senatsbeschluss. "Gleichzeitig kurbeln wir mit dieser zusätzlichen Finanzierung die Wirtschaft an und erhalten Arbeitsplätze in Hamburg." Nun gelte es, auch für die kommenden Jahre die Finanzierung des im Dezember 2019 beschlossenen Klimaplans und die Umsetzung des neuen Klimaschutzgesetzes zu sichern.

Mit den Maßnahmen sollen bis 2030 etwa sieben Millionen Tonnen des klimaschädlichen CO2 eingespart werden. Um das Ziel zu erreichen, die CO2-Emissionen Hamburgs bis dahin um 55 Prozent im Vergleich zu 1990 zu reduzieren, sollen zwei bis drei Milliarden Euro in den Klimaschutz investiert werden. Die Stadt soll deutlich vor 2050 klimaneutral werden.