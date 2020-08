Hamburg

Internationales Sommerfestival im Zeichen von Corona

12.08.2020, 03:11 Uhr | dpa

Mit der Uraufführung von "Ulysses 2.0" der Performancegruppe Ligna startet heute Abend in Hamburg das Internationale Sommerfestival auf Kampnagel. Während viele der großen internationalen Festivals in Europa abgesagt wurden, will das Festival in der Spiel- und Produktionsstätte bis zum 30. August zeigen, wie Kunst unter Pandemie-Bedingungen trotzdem möglich ist, hatten die Veranstalter im Vorfeld angekündigt. Viele der künstlerischen Arbeiten seien von der Krisensituation beeinflusst. Entsprechend der aktuell gültigen Corona-Hygieneregeln müssen die Besucher Abstände einhalten, es gibt besondere Einlasssituationen, und vieles findet im Freien statt.