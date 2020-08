Mutter ahnungslos

Polizei hilft Frau vor Millernstadion bei Geburt

12.08.2020, 09:46 Uhr | dpa

In Hamburg haben Polizisten vor dem Stadion des FC St. Pauli eine Frau vorgefunden, die sich offenbar in Not befand.

Eine Frau unter Drogeneinfluss hat in der Nacht zum Mittwoch vor dem Millerntorstadion in Hamburg-St. Pauli ein Kind zur Welt gebracht. Polizisten und Rettungskräfte hätten bei der Sturzgeburt geholfen, sagte ein Polizeisprecher. Zuvor hatte die "Hamburger Morgenpost" berichtet.

Polizisten seien gegen 00.30 Uhr auf die sich vor dem Stadion krümmende und wimmernde Frau aufmerksam geworden. Die Frau sei im siebten Monat schwanger gewesen. Ihr soll auf einmal das Fruchtwasser die Beine runtergelaufen sein.



Sie selbst habe es gar nicht bemerkt. Mutter und Kind kamen in ein Krankenhaus. Über den Gesundheitszustand der beiden und welche Drogen die Frau konsumiert hatte, konnte die Polizei keine Angaben machen.